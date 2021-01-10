Düzce'deki ofislerde "hareket" var - Son Dakika

Düzce'deki ofislerde "hareket" var

10.01.2021 11:11
Düzce'deki ofislerde

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ofis çalışanlarına egzersiz yaptırarak yaşamlarına hareket katmalarını sağlamak amacıyla "Ofiste Hareketlilik Var" projesini hayata geçirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarındaki ofis çalışanlarına egzersiz yaptırarak yaşamlarına hareket katmalarını sağlamak amacıyla "Ofiste Hareketlilik Var" projesini hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince, ofis ortamında ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde hareketsiz kalan büro çalışanlarının spor yapmalarını sağlayacak 12 temel egzersiz belirleyerek broşür oluşturuldu.

Projenin Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanması ile harekete geçen ekipler, Düzce Valiliği başta olmak üzere memurların görev yaptıkları ofislerde fizyoterapist eşliğinde masa başı spor yaptırmaya başladı.

Çalışanları gün içinde ziyaret eden ekipler, hem birlikte spor yapıyor hem de sağlıklı yaşam bilgileri vererek salgın döneminde memurların hayat standartlarını düzene sokmak için çaba gösteriyor.

"Proje çok beğenildi"

Proje sorumlusu Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Harun İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs döneminde özellikle vatandaşların hareketsiz kaldığını ve bu anlamda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Özellikle "masa başı" çalışanı olarak bilinen büro memurlarının hafta sonu evde, hafta içi ise çalıştıkları kurumlarda hareketsiz kalmalarından hareketle projeyi geliştirdiklerini anlatan İşçi, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın hareket etmelerini sağlamak ve hareketlere yardımcı olmak için fizyoterapistler önderliğinde belirlenen 12 hareketli proje ürettik. Oluşturduğumuz projeyi kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımını yaptık. Amacımız ofis çalışanlarının hareketsiz kalmalarının önüne geçmek ve bu hareketleri yaparak hareketli kalmalarını sağlamak."

İşçi, projenin çok beğenildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Memurlarımız çok memnun oldu. Kurumlardan geri dönüşler oldukça güzel. Olumlu yönde tepki alıyoruz. Zorlu dönem bittikten sonra daha geniş kitlelere spor yaptırma hedefindeyiz. Projemizin adı 'Ofiste Hareketlilik Var'. Güzel bir proje oldu. Arkadaşlarımızın bu egzersizleri aileleriyle birlikte yaparak sağlıklı kalacağına inanıyoruz."

Sadece memurların değil, tüm masa başı çalışanlarının projeyi takip ederek, belirtilen hareketleri yapmalarının sağlıkları açısından çok önemli olduğuna işaret eden İşçi, "Bizler sağlıklı bir toplum için sporun önemini her alanda belirtiyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı tüm dünyanın geçtiği bu sıkıntılı süreçte evlerinde spor yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Düzce Valiliği, Düzce, İşçi, Kamu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'deki ofislerde 'hareket' var - Son Dakika


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