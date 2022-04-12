Düzce'deki PKK operasyonunda 2 HDP ilçe başkanı dahil 4 tutuklama - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, mevsimlik işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla para topladıkları ve bunları dernek aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'ya gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden, 2 HDP ilçe başkanı dahil 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden, Kobani'ye yardım için para toplayan ve kente mevsimlik işçi olarak gelen kişilerden tehdit ve şiddet yolu ile vergi alan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin ayrıca 'KARDER' adı altında dernek kurdukları ve toplanan paraları Irak-Hakurk-Kaniras bölgesindeki 'lojistik sorumlu'ya elden teslim ettikleri belirlendi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, 4 Nisan'da İstanbul ve Düzce'de operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin araç, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yerel gazete çalışanı Tuncay T., HDP Akçakoca İlçe Başkanı Galip A., HDP Cumayeri İlçe Başkanı Nevzat G. ve Zeynep G. tutuklandı, diğer 12 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın, şüphelilerin serbest kalmasına itiraz edeceği belirtildi.