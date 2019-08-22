Düzce'deki sağanak
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sahil şeridi kahverengiye boyandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:04 Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sahil şeridi kahverengiye boyandı.
İlçede gece ve sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle derelerden akan çamurlu su, yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini kahverengiye boyadı.
Denizin iki renk alması nedeniyle vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşların bu durumu cep telefonlarıyla çektikleri görüldü.
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