Son Dakika Haberleri: Düzce'deki sel felaketinde bir çocuğun cesedi bulundu: Ölü sayısı 3'e yükseldi
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Düzce'deki sel felaketinde bir çocuğun cesedi bulundu: Ölü sayısı 3'e yükseldi

55 dakika önce

Düzce’de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarında bir çocuk cesedi bulundu, ölü sayısı üçe yükseldi.

Düzce'deki sel felaketinde bir çocuğun cesedi bulundu: Ölü sayısı 3'e yükseldi, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarında bir çocuk cesedi bulundu, sel felaketinde ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

Ulusal Medikal Kurtarma ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri sel felaketinde kaybolan 5 kişiyi bulmak için başlattığı çalışmalar kapsamında söz konusu çocuğun cesedine ulaştı.
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su baskını, Düzce, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52 
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