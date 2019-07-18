Son Dakika Haberleri: Düzce'deki sel ve heyelanda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları
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Düzce'deki sel ve heyelanda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları

3 saat önce

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce'de yaşanan sel ve toprak kaymasına ilişkin, "Ekiplerimiz olay yerinde çalışıyorlar, irtibat halindeyiz.

Düzce'deki sel ve heyelanda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları, System.String[]
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Düzce'de yaşanan sel ve toprak kaymasına ilişkin, "Ekiplerimiz olay yerinde çalışıyorlar, irtibat halindeyiz. Jandarmadan ve Genelkurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şu an vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." dedi.
Erzincan'da yapımı tamamlanan AFAD'ın Afet Yönetim Merkezi binasında incelemede bulunan Güllüoğlu, ardından Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.
Güllüoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'ın, afet sayısı yüksek olan Türkiye'de tarihte defalarca deprem olmak üzere afet görmüş bir şehir olduğunu hatırlattı.
Hem Erzincan'ın hem de Türkiye'nin afetlere hazır olması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Güllüoğlu, "Bu kapsamda da bugün burada sadece Erzincan İl Müdürlüğü ekipleri değil Türkiye'nin farklı yerlerinden AFAD il müdürlerimizle beraber hem kendi şehirlerinin fiziki altyapıları hem kendi şehirlerinin çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız." dedi.
"Çok şükür can kaybımız yok"
Güllüoğlu, AFAD olarak afetlere karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini, fiziki altyapılarını sağlamlaştırmaya çalıştıklarını aktardı.
Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Güllüoğlu, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz olay yerinde çalışıyorlar, irtibat halindeyiz. Jandarmadan ve Genelkurmay Başkanlığından desteklenen helikopterlerle beraber şu an vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bazı köy yollarında heyelan ve sel olduğu bilgisi bizde de mevcut. Ankara'dan da yine merkezden ilgili Daire Başkanımız ve Daire Başkan Yardımcımız, Bakan Yardımcımızla beraber olay yerine intikal ediyorlar. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Bu bizim için önemli bir durum. Yaşanan olayı, zararları ve zarar gören altyapıyı tespit çalışmalarımız devam ediyor."
Erzincan Valisi Ali Arslantaş da Türkiye'de şu anda depreme en hazırlıklı ilin Erzincan olduğunu belirtti.
Güllüoğlu, Düzce, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:07 Kaynak: AA
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