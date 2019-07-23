Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
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Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

55 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası bir kadın ve bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmeyle selde kaybolduğu açıklanan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi İki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası bir kadın ve bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bu gelişmeyle selde kaybolduğu açıklanan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, iki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.
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Akçakoca, Düzce, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:22 
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