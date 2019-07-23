Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası bir kadın ve bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmeyle selde kaybolduğu açıklanan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi İki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası bir kadın ve bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı.
Bu gelişmeyle selde kaybolduğu açıklanan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, iki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:22
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