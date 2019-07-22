Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)
33 dakika önce
ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:00 Kaynak: DHA
ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi.
Sel nedeniyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Motorine 16 kuruş indirim geldi TSK duyurdu: Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist etkisiz hale getirildi