Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)
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Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)

33 dakika önce

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi.

Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5), System.String[]

ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:00 Kaynak: DHA
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