Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor

1 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor, System.String[]
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Selde ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, 213 kişilik ekip tarafından hem karada, hem de denizde sürdürülüyor.
Düzce'de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu.
Dün gece ara verilen, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de denizde yürütülen çalışmalar sonuç verdi.
KADIN İLE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
Sabah saatlerinde Uğurlu köyünde köprü altında bir kadın ile çocuk cesedi bulundu. Cesetlerin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırılan arama çalışmalarında iz-takip köpekleri de kullanılıyor. Su altı ekipleri ise suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]