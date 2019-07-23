Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (2)

CESETLER ANNE VE KIZINA AİT

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında bu sabah cesetleri bulunan 2 kişinin kimlikleri tespit edildi. Cansız bedenlerin Nilgün Kaplan (39) ile kızı Funda Kaplan'a (9) ait olduğu saptandı.

TOPRAK VE AĞAÇ YIĞINLARININ ALTINDA BULUNDU

Anne ve kızının cesetleri Uğur Köyü Melen Çayı'nın kenarında ağaç ve toprak yığınlarının arasında jandarma iz takip köpeğinin tepki vermesi sonucu bulundu. Ekipler ağaçları kaldırarak önce annenin, yaklaşık 10 metre uzaklıkta da kızının cesedini buldu. Anne ve kızının cesetleri evlerine kuş uçuşu 2 kilometre, yol olarak ise yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu.

5 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU, 2 ÇOCUK KAYIP

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde geçen çarşamba günü meydana gelen selin ardından yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9) ve Sanem Kaplan'ın (7) cesetleri bulundu. Kayıp olan Töngel çiftinin çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün Kaplan'ın ikiz kızlarından Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları ise sürüyor.