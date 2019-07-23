Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)

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CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDIAnne Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:24 Kaynak: DHA
CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI
Anne Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Anne kızının cesetleri arazi tipi ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Cesetlerin bulunduğu yerden görüntüler
-Cesetlerin çıkarılması
-Taşınması
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,
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