Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor
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Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor

1 saat önce

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDIAnne Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)
CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI
Anne Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Anne kızının cesetleri arazi tipi ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor
Düzce, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
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