Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor
1 saat önce
Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDIAnne Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)
CESETLER BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI Anne
Nilgün ve büyük kızı Funda Kaplan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Anne kızının cesetleri arazi tipi ambulanslarla Akçakoca Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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