Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ceset buldu. Cesedi bulunan kişinin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ekiplerin kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.