Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (3)
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Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (3)

1 saat önce

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ölü bulunan kişinin Cengiz Töngel (53) olduğu belirlendi.

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (3), System.String[]

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ölü bulunan kişinin Cengiz Töngel (53) olduğu belirlendi. Önceki gün Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in cenazesi bulunmuş, dün de toprağa verilmişti.


Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:06 Kaynak: DHA
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