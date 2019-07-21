Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (3)
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ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ölü bulunan kişinin Cengiz Töngel (53) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:06 Kaynak: DHA
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ölü bulunan kişinin Cengiz Töngel (53) olduğu belirlendi. Önceki gün Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in cenazesi bulunmuş, dün de toprağa verilmişti.
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