Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (3)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ölü bulunan kişinin Cengiz Töngel (53) olduğu belirlendi. Önceki gün Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in cenazesi bulunmuş, dün de toprağa verilmişti.