Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (2)
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1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ceset buldu. Cesedi bulunan kişinin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ekiplerin kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
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