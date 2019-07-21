Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (2)
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Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (2)

22 dakika önce

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (2), System.String[]

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ceset buldu. Cesedi bulunan kişinin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ekiplerin kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
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