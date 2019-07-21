Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5)
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ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hala bulunamayan 5 kişinin arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:04 Kaynak: DHA
ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hala bulunamayan 5 kişinin arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi arama çalışmalarına Uğurlu Köyü mevkiinde yarın sabahın ilk ışıklarında yeniden başlayacak.
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