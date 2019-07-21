Son Dakika Haberleri: Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5)
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Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5)

42 dakika önce

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hala bulunamayan 5 kişinin arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı.

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (5), System.String[]

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hala bulunamayan 5 kişinin arama çalışmalarının bugünkü bölümü tamamlandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi arama çalışmalarına Uğurlu Köyü mevkiinde yarın sabahın ilk ışıklarında yeniden başlayacak.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:04 Kaynak: DHA
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