Düzce'deki selde zarar görenlere ödemeleri yapıldı

Düzce'de temmuz ayında meydan gelen sel felaketinde zarar gören üreticilere acil destek ödeneği yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde il merkezi, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve Akçakoca ilçelerinde ürünleri zarar gören üreticilerin hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yürütülen çalışmalar neticesinde hasar tespit komisyonları tarafından zararın karar altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Giderleri Ödeneğinden gelen 5 milyon lira tutarındaki acil destek ödeneği, Gölyaka ilçemizde 112 kişiye 63 bin 78 lira, Çilimli ilçemizde 105 kişiye 16 bin 385 lira lira, Cumayeri ilçemizde bin 263 kişiye 651 bin 848 lira, Gümüşova ilçemizde 98 kişiye 45 bin 26 lira, Akçakoca ilçemizde 2 bin 585 kişiye 4 milyon 222 bin 623 lira ve Merkez ilçemizde 3 kişiye bin 36 lira olmak üzere toplamda 4 bin 166 üreticimizin hesaplarına aktarılması için ilgili banka şubesine gerekli talimat verilmiştir."

Olay

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmış, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.