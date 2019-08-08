Düzce'deki selin izleri siliniyor

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Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri

Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu