Düzce'deki selin tanıkları o geceyi anlattı

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de olaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı.

Esmahanım köyünde yaşayan Gülşen Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın 17 Temmuz'da gece yarısından sonra bir anda bastırdığını söyledi.

Ersoy, sabaha doğru suyun biraz çekildiğini aktararak "Çekildikten sonra artık rahatladık dedim ama yağmur ve şimşek hiç kesilmedi." dedi.



"Suyun gürültüsü kulağımda, o gidenlerin hayali gözümün önünde"

Suyun önüne kattığı her şeyi sürüklediğini anlatan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"4 saat ses ve su kesilmedi. Her taraf tamamen doldu. Kurtulma şansımız yok dedim. Bütün derdimiz Furkan'ı (selde annesi ve kardeşleri kaybolan genç) kurtarmaktı. Orada 4 saat 'Beni kurtarın.' diye bağırdı. Ağaca sıkı sıkı sarıl, helikopter gelecek inşallah.' diyerek moral verdim. Karşıdakiler tamamen evin içinde kaldı. Onların derdine düştüm, ulaşamıyorum. Artık kurtulamayacağız dedim. Evi de götürebilir ama hiç olmazsa insanları kurtaralım... Furkan'ı da aileyi de kurtardık. Ama gidenleri görünce de insanın morali çok bozuluyor. Alıp götürdü gözümün önünde. Geceleri uyuyamıyoruz, hep onların hayali gözümün önünde. Hep o suyun gürültüsü kulağımda, o gidenlerin hayali gözümün önünde.

Çok büyük bir şey yaşadık. Burası afetten öte bir şey yaşadı. Görmeyen bilemez. Korkunç bir şey yaşadık. Küçük çocukları görmedim. Su, ağabeylerini attı, onlar da yatağın üzerindeymiş. O suya dayanmaları mümkün değil. Götürdü anneleriyle birlikte ama ağabeylerini gördüm bir tek. Küçükleri göremedim, belki battılar yatak boş geçti çünkü. 'Yatağın üstüne koyduk.' demişti Furkan. Nereden çıkabilirler bilmiyorum."



Psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Ersoy, yağmur yağacak diye korktuklarını, kimsenin böyle bir şey yaşamaması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

"Devletimiz seferber oldu"

Yakup Dağgül de o gün yağışın akşam saatlerinde başladığını ve gece etkisini artırdığını söyledi.



Oturduğu mahallede kendi imkanlarıyla bazı kişileri evlerinden aldıklarını anlatan Dağgül, sabaha doğru su biraz çekilince köy merkezine gittiklerini kaydetti.



"Köy merkezi sele kapılmış bir şekildeydi. İnsanlar burada korku içinde bekliyordu." diyen Dağgül, mahsur kalan vatandaşların helikopterlerle alındığını dile getirdi.



Dağgül, sel nedeniyle bazı yerlere ulaşamadıklarını belirterek "Biz aşağı geçtikten sonra ikinci bir sel geldi. İkinci sel gelişinde o çocuklar o zaman kapıldı suya. Zor saatler yaşadık, korku dolu anlar yaşadık. Bu anlatılmaz, bunu yaşamak lazımdı." diye konuştu.



Yetkililerden bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini isteyen Dağgül, "Devletimiz her şeyiyle seferber oldu, Kızılay, AFAD diğer kurumlar burada. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Kaymakam, Akçakoca Karakol Komutanı ve kepçe operatörü Uğurlu köyünün hayatını kurtardı"



Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan da su baskını ve toprak kaymasından sonra Esmahanım köyüne ulaşmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:



"Saat 05.00 sıralarında komutanımız geldi beni aldı. Üst taraftan çıkmak için mücadele verdik. Heyelan olduğu için oradan geçemedik. Zaten bizim dönüm noktamız orası oldu. Oradan geçmiş olsaydık orada kalacaktık, sel olacaktı ve buraya müdahale edemeyecektik. Uğurlu da can kaybı olmamasının sebebi komutanla bizim orada olmamız oldu çünkü orada kimse yoktu. Kaymakam bey gelmişti, kaymakamlığın kepçesi vardı, kepçenin olması büyük avantaj oldu."



Selin üç aşamada geldiğini ve hayatı felç ettiğini dile getiren Tandoğan, "Akçakoca Karakol Komutanımız binbaşının çok etkisi var. Gerçekten burada ahırda kalan bir amcamızı aldı, 2,5 saat alamadığımız bir teyzeyi binbaşı canını ortaya koyarak kepçeciyle aldı. Binbaşının olması, o kepçecinin olması Uğurlu köyünde can kaybı olmamasını sağladı." ifadelerini kullandı.



Tandoğan, insanların evlerini ve arabalarını bırakmak istemediğine işaret ederek "İnsanlar şaşırdı çünkü hayatta böyle bir şey görmemişler. 1955'te böyle bir şey olmuş ama o da böyle değildi. Bunun yarısı kadar yokmuş. Kaymakam, Akçakoca Karakol Komutanı binbaşı ve kepçe operatörü Uğurlu köyünün hayatını kurtardı." dedi.

"Yaralarımız sarılıyor"

Uğurlu köyü sakinlerinden Mehmet Kahraman, yoğun yağışın yaşandığı gecenin sabahında mazot almak üzere köydeki Tarım ve Kredi Kooperatifine gittiğini söyledi.



Jeneratörlerin çalıştığı esnada bir gürültü duyduğunu anlatan Kahraman, köy sakinlerini uyararak olası can kayıplarını önlediğini söyledi.



Köyün üst kısmından derenin içinden deniz dalgası gibi bir birikintinin geldiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatifinin arkasına baktım, deniz dalgası gibi bir şey geliyor. Daha yukarı baktım sanki bir ev gibi, yüklene yüklene bir su geliyor. Arabama bindim, 'sel geliyor' diye bağıra bağıra korna çala çala geldim. Millet o ara sokağa döküldü. Köyün tepesinde arkadaşın evi var, oraya çıktık. Köyün merkezini su aldı. Arabalar kibrit gibi yürümeye başladı duvarlara vura vura, köyümüz bu hal oldu." şeklinde konuştu.



Evlerin yanlarına kepçelerin dahi giremeyeceği bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Kahraman, "Bu bölgenin milleti son anda kurtuldu. Köprünün diğer tarafı patlamasaydı su komple bu tarafa gelecekti. Yaralarımız sarılıyor. Afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Deremizin tamamen ıslah edilmesini istiyoruz. Devletimize Allah zeval vermesin, bütün kurumlarıyla, belediyeleriyle burada. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

