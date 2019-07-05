Son Dakika Haberleri: Düzce'deki silahlı kavga
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Düzce'deki silahlı kavga

32 dakika önce

Düzce'de çıkan silahlı kavgada babanın ölümüne, oğlunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Düzce'deki silahlı kavga, System.String[]
Düzce'de çıkan silahlı kavgada babanın ölümüne, oğlunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Merkeze bağlı Nasırlı köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle ateş açarak Mehmet Bakan'ın ölümüne, oğlu Ali Bakan'ın ise yaralanmasına neden olan şüpheli İ.Ü, jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Nasırlı köyünde yaşayan İ.Ü, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Mehmet ve oğlu Ali Bakan ile tartışmış, çıkan arbedede tüfekle ateş ederek baba-oğulu yaralamıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Bakan, dün yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:01 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
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