Düzce'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.07.2022 21:48
Düzce'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de fındık tarlasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasındaki 4 kişiye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırganların, yaralılara yardıma gelenlere de ateş açtığı öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla ulaşan sağlık ekipleri, saldırıya uğrayanlardan ikisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri müdahale ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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