Düzce'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dink cinayeti sanığı defnedildi - Son Dakika
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Düzce'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dink cinayeti sanığı defnedildi

7 saat önce

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan ve Düzce'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 53 yaşındaki emekli astsubay Şeref Ateş'in cenazesi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Düzce'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dink cinayeti sanığı defnedildi, System.String[]

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olan ve Düzce'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 53 yaşındaki emekli astsubay Şeref Ateş'in cenazesi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Ateş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak kara yoluyla Erbaa ilçesine getirildi.

Şeref Ateş'in cenazesi, Evciler köyünde babaevinin yakınındaki bahçede öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Düzce'de dün, gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Şeref Ateş idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, Ateş olayda hayatını kaybetmişti.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Erbaa, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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