Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Silahlı Yaralama

Düzce'deki Silahlı Yaralama

1 saat önce

Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

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Düzce'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki mobilya satış mağazasında Erkan Çalışkan'ı yanında bulunan tabancayla yaralayan Samet Özkan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan Özkan, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay

29 Mart tarihinde, Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki mobilya satış mağazasındaki Erkan Çalışkan ile yanına gelen ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.Ö. arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesiyle S.Ö, yanında bulunan tabancayla Çalışkan'ı ayağından yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:37 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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