Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
2 saat önce
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 63 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildiği bildirildi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:00 Kaynak: AA
'nin Cumayeri
ve Akçakoca
ilçelerinde yaşanan su baskını
ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 63 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Düzce ilinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 63 vatandaşımız, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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