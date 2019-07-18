Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede görülen sağanak ve meydana gelen heyelanlar nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin bölgeye sevk ettiği helikopter kırsal alana indi. Burada sele kapılarak ağır yaralanan bir kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi, helikoptere alındı.
Akçakoca şehir stadına iniş yapan helikopterden alınan ağır yaralı, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Diğer vatandaşlar da sağlık personeli tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
JAK ekiplerinin stada getirilen yaşlıları sırtlarına alarak oluşturulan kontrol noktasına taşıdığı görüldü.
Vatandaşlar, jandarmanın gözetiminde ilçe merkezinde bulunan akrabalarının yanına yerleştirildi.
Kurtarılan bir vatandaş, köyde durumun çok kötü olduğunu söyledi.
AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:01 Kaynak: AA
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