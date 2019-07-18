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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan sonrası Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgede incelemelerde bulundu.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan sonrası Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgede incelemelerde bulundu.
Dağlı, Çataklı ve Aydın, Cumayeri ilçesindeki incelemelerinin ardından Akçakoca'ya geçerek Esentepe ve Koçak mahallesindeki selden etkilenen belediye araç garajı, mesire alanları ve iş yerlerini gezdi.
Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden heyet, daha sonra Akçakoca Kaymakamlığı toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde Kaymakam Yasin Öztürk ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
Cumayeri, Aydın, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:24 Kaynak: AA
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