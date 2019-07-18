Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
1 saat önce
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan sonrası Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgede incelemelerde bulundu.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:24 Kaynak: AA
'nin Cumayeri
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan sonrası Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
ve Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
bölgede incelemelerde bulundu.
Dağlı, Çataklı ve Aydın, Cumayeri ilçesindeki incelemelerinin ardından Akçakoca
'ya geçerek Esentepe ve Koçak
mahallesindeki selden etkilenen belediye araç garajı, mesire alanları ve iş yerlerini gezdi.
Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden heyet, daha sonra Akçakoca Kaymakamlığı toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde Kaymakam Yasin Öztürk
ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
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