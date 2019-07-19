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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

2 saat önce

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşım dağda yeni açılan yoldan sağlanıyor.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşım dağda yeni açılan yoldan sağlanıyor.
Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşımın sağlandığı yol, bazı kısımlarının çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi ile taşkın yüzünden kapandı.
Bunun üzerine bu köylere ulaşım sağlanması için ekipler tarafından dağda yeni yol açıldı. Ekiplerin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.
Bölge sakinlerinden Hayri Ersoy, yağışların iki gündür çok etkili olduğunu söyledi.
Ersoy, şunları dile getirdi:
"Normal bir yağmur değil, yukarıdan kazanla su boşaltıyorlar sanki. Sel baskınları ve heyelanlara maruz kaldık. Köyün yaklaşık yüzde 70'i bu afetten zarar gördü. Bir de hasat zamanı da bizi çok üzdü. Uzun süredir böyle bir şey görülmemiş. 7 kişi de kayıpmış, Allah daha da beterinden korusun. Elektrik, su yok, yollar kapalı. Yol açılması için çalışmalar yapılıyor."
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:20 Kaynak: AA
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