Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce
'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca
ilçesine bağlı 7 kişinin kayıp olduğu Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı
(AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.
Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşımın sağlandığı yolun bazı kısımlarının çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi ile taşkın yüzünden kapanması nedeniyle ekipler tarafından dağdan açılan yeni yol üzerinden köylere ulaşım sağlandı.
Esmahanım köyüne ulaşan AA ekibi, köydeki son durumu drone ile havadan görüntüledi.
Köyün içinden geçen dere kenarındaki bazı evlerin yan yattığı, elektrik tellerinin koptuğu, derenin devrilen ağaçlar, traktör römorkları ve iş makineleri yüzünden kapandığı, köprünün yıkıldığı görülüyor.
Bölgede, AFAD
, Türk Kızılay
, jandarma, gönüllü kurtarma ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara yiyecek ve gıda yardımı yapılıyor.
"Görülmemiş çok büyük bir sel felaketi oldu"
Esmahanım köyü muhtar azası Nurullah Kap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların iki gündür çok etkili olduğunu dile getirdi.
Yağışın önceki gece olağanüstü bir hal aldığını belirten Kap, "Görülmemiş çok büyük bir sel felaketi oldu. Köydeki iki deremizden olağanüstü bir şekilde su geçti. Sular buradaki beton duvarları yıktı." dedi.
Gece kayıp haberlerinin gelmeye başladığını belirten Kap, şunları söyledi:
"Evlerinde durabileceklerini düşündükleri Töngel ve Kaplan ailelerini sel aynı alanda evin içinden alıyor. 9 kişi sele kapılıyor, iki genç köy merkezinde ağaca çıkıyor ve helikopter yardımıyla buradan alınıyor. Dün akşam üzeri yine helikopterler gelmeye başladı. Helikopterler uygun alana iniş yapıyor, AFAD ekipleri de burada. Kayıplar inşallah sağ salim kurtulur, çalışmalar sürüyor. Şu an 7 kişi kayıp. bunlar, Cengiz (53), Fatma (42), Kaan Töngel (3), Nilgün (38), Funda (8), Senem ve Sinem Kaplan ikiz 7 yaşında. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.
Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri
, Gölyaka
ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis
, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 219 kişi kurtarıldı, 7'si hakkında kayıp ihbarında bulunuldu.