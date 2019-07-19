Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:38 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Belediye, yasakla ilgili anonsu hoparlörler aracılığıyla bildirdi.
Yetkililer, denizin çok kirlendiğini buradan her türlü virüs ve mikrobun bulaşabileceğinden vatandaşların denize şu günlerde girmemesi gerektiğini kaydetti. Cankurtaran
ekipleri ve görevliler de plajlara inerek kirli deniz ve denizde biriken sel atıkları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
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