Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Belediye, yasakla ilgili anonsu hoparlörler aracılığıyla bildirdi.
Yetkililer, denizin çok kirlendiğini buradan her türlü virüs ve mikrobun bulaşabileceğinden vatandaşların denize şu günlerde girmemesi gerektiğini kaydetti.
Cankurtaran ekipleri ve görevliler de plajlara inerek kirli deniz ve denizde biriken sel atıkları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:38 Kaynak: AA
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