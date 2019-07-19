Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, su baskını ve heyelan nedeniyle zarar gören Dilaver köyü havadan görüntülendi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:30 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde, su baskını
ve heyelan nedeniyle zarar gören Dilaver köyü havadan görüntülendi.
Köyün ortasından geçen derenin taşması sonucu evlerin bahçelerini su basan bölgede, yollar kullanılamıyor.
Derenin üzerindeki köprünün bir kısmının koptuğu ve yolun bazı kısımlarının tamamen sele kapıldığı da görülüyor.
Köye ulaşım ise İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan dağ yolundan sağlanabiliyor.
Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köydeki hasar, AA ekibince havadan görüntülendi.
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