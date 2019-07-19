Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

52 dakika önce

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekiplerin, kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışması gün boyu sürdü.
Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara yarına kadar ara verdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin dere yataklarında yol açma çalışması yaptığı bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.
Öte yandan Esmahanım köyündeki bazı vatandaşlar, ahırlarında bulunan saman balyalarını sırtlarına alıp derenin içerisinden geçirerek traktörlere yükledi.
Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:08 Kaynak: AA
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