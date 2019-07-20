Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce'de etkili sağanak sebebiyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda zarar gören yerlerde kullanılmak üzere bölgeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce'de etkili sağanak sebebiyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda zarar gören yerlerde kullanılmak üzere bölgeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edildi.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli illerden temin edilen araç ve iş makineleri selden büyük zarar gören Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Dilaver köylerine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.
Akçakoca ilçe merkezinden konvoy halinde geçen yaklaşık 50 araç, söz konusu köylerde çalışmalara katılacak.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından büyük zarar gören köylerimize ekskavatör, greyder, kamyon, vidanjör, kepçe gibi araçlar gönderildi. Gönderilen bu araçlar ile zarar gören köylerimizde çalışmalar hemen başlayacaktır." dedi.
Kaymakam Öztürk, gönderilen bu araçlarla kapanan yollarla zarar gören ev ve iş yerlerinde çalışma yürütüleceğini söyledi.
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esmahanım kayıplarına ağlıyor! 4'ü çocuk 6 kişi hala aranıyor Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı "Nohut dürüm" satarak 11 kişiye istihdam sağladı - KİLİS Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]