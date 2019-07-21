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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan kişinin kimliği tespit edildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan kişinin kimliği tespit edildi.

Bataklık alanda bulunan erkek cesedinin kime ait olduğunun tespiti için yapılan çalışma tamamlandı.
Cesedin, kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu belirlendi. Cengiz Töngel'in önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in eşi olduğu öğrenildi.
Çarşamba akşamı ve Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.
Bölgede, kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:58 Kaynak: AA
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