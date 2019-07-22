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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

2 saat önce

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 5 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE) Uğurlu köyünde bir çocuk cesedine ulaştı.
Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:02 Kaynak: AA
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