Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kuvvetli yağış sonrası su baskını
ve toprak kayması yaşanan Düzce
'de rafting ekiplerinin arama çalışmaları aksiyon kamerasına yansıdı.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ve arkadaşlarının oluşturduğu "Rafting Arama Kurtarma" adı verilen gönüllü arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalara katıldı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı
başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden alınan izin doğrultusunda ekip, 18 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığının helikopteriyle selden en fazla etkilenen köylerden Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım'a gitti.
Kayıp vatandaşları arama çalışmalarına Melen Çayı'nda rafting botlarıyla katılan ekip, 2 gün bölgede kaldı.
Ekip, suyun biraz çekilmesiyle bölgedeki evlere giderek, vatandaşların yardımına koştu.
Diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışan raftingciler, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında 7 kişilik Aşıkoğlu ailesine ulaşıp aile bireylerini helikoptere bindirerek bölgeden tahliye etti.
Raftingcilerin gönüllü olarak katıldıkları arama kurtarma faaliyetleri, aksiyon kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, 8 kişilik rafting ekibinin 2 bot ile bölgedeki evlere gitmeleri ve bölgede botlarla yaptıkları çalışmalar yer alıyor.
Kayıtlarda, ekiplerin gece ateş yakarak ısınmaya çalışması ile yıkılan bir evin odasında kaldığı görülüyor.