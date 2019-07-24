Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Düzce Valiliğinden afet yaralarının sarılması çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiği, hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Düzce Valiliğinden afet yaralarının sarılması çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiği, hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen sel felaketi nedeniyle il dışından çeşitli kurumlardan gelen yardım taleplerinin reddedildiğine dair bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.
Afet yaralarının sarılması çalışmalarının, il dışından gelen desteklerle devam ettiği vurgulanan açıklamada, " Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bilecik ve Bolu il özel idareleri, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Konya büyükşehir belediyeleri ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsafta iş makinesi, araç ve gerecin beraberindeki personelle afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmaları sürmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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