Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
1 saat önce
Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 kişiye acil yardım ödemesinin yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:15 Kaynak: AA
Kuvvetli yağış sonrası su baskını
ve toprak kayması meydana gelen Düzce
'de, yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 kişiye acil yardım ödemesinin yapıldığı bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Temmuz'da sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Düzce ili genelinde 17 Temmuz'da sel, su baskını ve heyelan sonrası meydana gelen ve genel hayatı etkileyen afet sebebiyle yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 afetzedemize acil yardım ödemeleri yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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