Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 kişiye acil yardım ödemesinin yapıldığı bildirildi.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 kişiye acil yardım ödemesinin yapıldığı bildirildi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Temmuz'da sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Düzce ili genelinde 17 Temmuz'da sel, su baskını ve heyelan sonrası meydana gelen ve genel hayatı etkileyen afet sebebiyle yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 afetzedemize acil yardım ödemeleri yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:15 Kaynak: AA
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