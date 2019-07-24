Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

1 saat önce

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek.

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması, System.String[]
Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek.
AK Parti Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanlığınca 27-29 Temmuz'da afet yaralarının sarılması için Anıtpark Meydanı'nda kermes düzenleneceği belirtildi.
Bir olup yaraları sarma zamanı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde meydana gelen afetin yaralarını sarmak için şimdi birlik olma zamanı, İl Kadın Kollarımızın öncülüğünde düzenlenecek olan kermesimizde senin de katkın olsun maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Kermesimiz 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Anıtpark Meydanı'nda gerçekleşecektir."
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:31 Kaynak: AA
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