Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
1 saat önce
Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:31 Kaynak: AA
Kuvvetli yağış sonrası su baskını
ve toprak kayması meydana gelen Düzce
'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek. AK Parti
Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanlığınca 27-29 Temmuz'da afet yaralarının sarılması için Anıtpark Meydanı'nda kermes düzenleneceği belirtildi.
Bir olup yaraları sarma zamanı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde meydana gelen afetin yaralarını sarmak için şimdi birlik olma zamanı, İl Kadın Kollarımızın öncülüğünde düzenlenecek olan kermesimizde senin de katkın olsun maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Kermesimiz 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Anıtpark Meydanı'nda gerçekleşecektir."
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