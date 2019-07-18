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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş - DÜZCE

2 saat önce

Çivi deresinin taşması Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş ile röportaj Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDÜZCE - Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında...

Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş - DÜZCE, System.String[]
Çivi deresinin taşması
Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş ile röportaj Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
DÜZCE - Alınan bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen çivi deresinin taşması sonucunda bir çok dükkan sular altında kalırken, bazı araçlarda sular altında kaldı.
Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede büyük bir afet yaşandığını söyledi.
Can kaybının olmadığını belirten Öztaş, şöyle konuştu:
"Yağmur şu an biraz dindi. Can kaybı olmaması bizim için teselli. Cami altındaki dükkanları su bastı. Bazı araçlar denize kadar sürüklendi. Zararımız çok büyük. Dükkan ve mekanları su bastı, Allah Düzce'nin yardımcısı olsun."
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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