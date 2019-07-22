Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Arama çalışmaları

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 5 kişinin aranmasına yeniden başlandı.Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.Ekipler, kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor.Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 200'ün üzerinde personel, 30'dan fazla araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterler görev yapıyor.İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.Öte yandan, bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.