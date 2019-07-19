Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Drone çekimi
1 saat önce
Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı (AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:56 Kaynak: AA
'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı
(AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.
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