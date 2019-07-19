Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Drone çekimi
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Drone çekimi

1 saat önce

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı (AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı (AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Drone çekimi
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:56 Kaynak: AA
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