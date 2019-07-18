Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Su altında kalan iş yerleri
1 saat önce
Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Cumayeri Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:07 Kaynak: AA
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.
Selin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar ve esnaf, temizlik çalışması yapıyor. Kızılay
ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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