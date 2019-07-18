Son Dakika Haberleri: Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Su altında kalan iş yerleri
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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Su altında kalan iş yerleri

1 saat önce

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kapanan bazı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Ulaşım sağlanamayan köylerdeki bazı evlerde hasar oluşurken, bölgedeki bazı rafting tesisleri kullanılamaz hale geldi.
Selin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar ve esnaf, temizlik çalışması yapıyor.
Kızılay ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Su altında kalan iş yerleri
Cumayeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:07 Kaynak: AA
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