Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.

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Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmaları kapsamında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmaları kapsamında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpeklerle karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

Ekipler, Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen cesedin, 42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait olduğu belirlendi.

Selde kaybolan Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmaları sürüyor.

Köylere ulaşım yeni açılan dağ yolundan sağlanıyor

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşım dağda yeni açılan yoldan sağlanıyor.



Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşımın sağlandığı yol, bazı kısımlarının çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi ile taşkın yüzünden kapandı.

Bunun üzerine bu köylere ulaşım sağlanması için ekipler tarafından dağda yeni yol açıldı. Ekiplerin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.



Mahsur kalan 219 kişi kurtarıldı

Kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle şu ana kadar Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde mahsur kalan 219 kişinin kurtarıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.



Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir.

Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir."

Türk Kızılay tarafından 1500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Akçakoca ilçesine 84,7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.



Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Kızılay yardımları helikopterle ulaştırdı

Türk Kızılay, Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgeye helikopterle yardım götürdü.



Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerindeki yolların, ağaçlar ve elektrik direklerinin devrilmesi ve taşkın yüzünden kapanması üzerine Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti ulaştırdı.



Ekipler, Düzce Arsal Anadolu Lisesinin pansiyonunda misafir edilen selzedelere battaniye, gıda ve sıcak yemek yardımında bulunuyor.

AA ekibi Esmahanım'ı havadan görüntüledi

Selden etkilenen Esmahanım köyünü Anadolu Ajansı (AA) ekibi drone ile havadan görüntüledi.



Esmahanım ve Dilaver köylerine ulaşımın sağlandığı yolun bazı kısımlarının çökmesi, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi ile taşkın yüzünden kapanması nedeniyle ekipler tarafından dağdan açılan yeni yol üzerinden köylere ulaşım sağlandı.

Esmahanım köyüne ulaşan AA ekibi, köydeki son durumu drone ile havadan görüntüledi.



Köyün içinden geçen dere kenarındaki bazı evlerin yan yattığı, elektrik tellerinin koptuğu, derenin devrilen ağaçlar, traktör römorkları ve iş makineleri yüzünden kapandığı, köprünün yıkıldığı görülüyor.



Bakan ve yetkililer bölgede incelemelerde bulundu

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce AFAD İl Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Cemil Yaman, Polat Türkmen, Recep Uncuoğlu, AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Çalışmalar sürüyor

Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Aramalar, özellikle köyden geçen dere yatağında, sele maruz kalan tarlalarda ve fındık bahçelerinde yoğunlaştırıldı.



Çalışmalar AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpeklerle karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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