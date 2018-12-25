Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Şüpheli Ölüm

Düzce'deki Şüpheli Ölüm

39 dakika önce

Düzce'de, yaklaşık 2 yıl önce 74 yaşındaki Miyase Bedir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Düzce'deki Şüpheli Ölüm, System.String[]
Düzce'de, yaklaşık 2 yıl önce 74 yaşındaki Miyase Bedir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili uzun süreli takip ve inceleme yapan jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerinde durarak incelemeyi genişletti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Bedir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu İ.A, S.A, B.A, E.A, S.A, U.A, Ö.A, Z.A, S.A. ve E.B. gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı delillere ulaşıldığı bildirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Merkeze bağlı İslahiye köyünde yaşayan Miyase Bedir'den 31 Mart 2016'da haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Bedir'i yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık personelince kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: AA

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