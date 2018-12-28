Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Şüpheli Ölüm

Düzce'deki Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Düzce'de, yaklaşık 2 yıl önce 74 yaşındaki Miyase Bedir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.

Düzce'deki Şüpheli Ölüm, System.String[]
Düzce'de, yaklaşık 2 yıl önce 74 yaşındaki Miyase Bedir'in evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda uzun süreli takip ve inceleme yapılarak gözaltına alınan İ.A, S.A, B.A, E.A, S.A, U.A, Ö.A, Z.A, S.A. ve E.B'nin jandarmada işlemleri tamamlandı.

Şahıslardan Miyase Bedir'in oğulları S.A, İ.A, S.A. ile gelinleri B.A, Z.A. ve E.A. adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan diğer 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Merkeze bağlı İslahiye köyünde yaşayan Miyase Bedir'den 31 Mart 2016'da haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Sağlık personelince yapılan incelemede Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:08 Kaynak: AA

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