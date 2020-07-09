Düzce'deki tarihi Roma köprüsü gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Düzce'deki tarihi Roma köprüsü gün yüzüne çıkarılıyor

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü çektiği düşünülen Roma köprüsü, gün yüzüne çıkarılıyor.

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü çektiği düşünülen Roma köprüsü, gün yüzüne çıkarılıyor.

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" Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı yapan arkeologlar tarafından çevre taraması sırasında rastlanan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma köprüsünde kazılar yeniden başladı.

Yaklaşık 5 metre eninde ve 39 metre uzunluğundaki köprünün, o dönemde Akçakoca Limanı'ndan gemi ticaretiyle getirilen malların kente ulaştırılması için Tabak Deresi üzerine kurulduğu ve bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra da aynı amaçlı kullanıldığı düşünülüyor.

Harç kullanılmadan, kayaların yontulmasıyla oluşturulan taş kemerlerin birbirine bağlanmasıyla inşa edilen köprüde Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında 2 yıldır devam eden ve tekrar başlatılan çalışmanın gelecek yıl bitirilmesi planlanıyor.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin kültürel miras açısından çok zengin olduğunu ve köprünün tarihinin milattan önce 1. yüzyıla uzandığını söyledi.

"Yüzyıllarca dayanması sağlanmış"

Köprünün en önemli özelliklerinden birini harçsız yapılması olduğuna değinen Taştan, Taşların hepsi birbirine geçirilerek veya kurşun ya da demir dökülerek birbirine bağlanmış bu şekilde de yüzyıllarca dayanması sağlanmış." dedi.

Taştan, şöyle konuştu:

"Çevre halkı 1960'lı yıllarda köprünün bir bölümünün kullanıldığını belirtiyor. Daha sonraki yıllarda selden etkilenmiş. 1975 yılında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından tescil edilmiş köprümüz. Köprünün kazı ve projeleri kurulda onaylandı. Ayrıca köprümüz Konuralp'ten Akçakoca'ya giden yolun parçası. Tabak Deresi arasındaki bağlantı yerleri bu sene çelikle bağlanarak altı güçlendirilecek ve sele dayanıklı hale getirip tamamlamayı düşünüyoruz."

Konuralp, Düzce, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'deki tarihi Roma köprüsü gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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