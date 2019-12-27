Düzce'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

Düzce'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı

6 saat önce

Düzce'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Düzce'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye çıkarıldı, System.String[]

Düzce'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü El Kaide ve diğer terör gruplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Jandarma ekiplerince 24 Aralık'ta yakalanan şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak için dernekler üzerinden faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerinden temin ettikleri geliri terör örgütünün finansmanında kullanılması için yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktardıkları öne sürülüyor.

Suriye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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