Düzce'deki "Terör Propagandası" Davası

Düzce'de, terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla haklarında dava açılan 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce'de, terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla haklarında dava açılan 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada, sanık Fatih K'nin, el konulan cep telefonunun iade talebini içeren dilekçe okundu.



Mahkeme başkanı, sanığa, "Telefonu geri istemişsin ama incelemesi yapılıyor. İşi bitince geri veriyoruz zaten, istemene gerek yok." dedi.



Bunun üzerine sanık Fatih K, "El konulalı 2 yıl oldu, hala geri verilmedi. O yüzden geri istedim." diye konuştu.



Heyet, diğer sanıklara savunma yapmaları için söz hakkı verdi.



Tüm sanıklar, söyleyecekleri bir şey olmadığını ifade ederek, beraatlerini talep etti.



Bazı sanık avukatları, dosyanın kalabalık olması dolayısıyla dosyaların tefrikine karar verilmesini istedi.



İddia makamı da duruşma savcısının değişmesi nedeniyle dava dosyasının, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına süre vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 73 sanığın Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi içerisinde terör propagandası yaptığı belirtiliyor.



İddianamede, sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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