Düzce'deki trafik kazasında hayatını kaybeden iki arkadaş Sakarya'da toprağa verildi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren arkadaşlar Semiha Mumcuoğlu ve Aslı Tunca, memleketleri Sakarya'da defnedildi.
Karasu ilçesindeki Kabakoz Mahallesi'ne getirilen Tunca'nın cenazesi, salgın nedeniyle evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrası Yalı Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aynı mahallede yaşayan Mumcuoğlu da Aziziye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
İstanbul'dan Zonguldak'a giden Ahmet Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Zonguldak'tan Sakarya'ya seyreden Fuat Karagöz'ün kullandığı 14 AAY 823 plakalı otomobil, dün akşam Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpışmış, sürücü Karagöz ile otomobildeki Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ve 9 yolcuyla hastaneye kaldırılan otomobildeki Aslı Tunca, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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