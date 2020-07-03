Düzce'deki uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.

Öte yandan, tutuklanan kişilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 kişinin üzerinde de 3 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 milimetre tabanca ve 3 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2,5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 10 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il merkezi ve bağlı köylerde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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