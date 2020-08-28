Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine Anadolu Otoyolu'nda bir aracı takibe aldı. Polis, şüpheli aracı uzun süren takip sonucu otoyolun Kaynaşlı geçişinde durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada, 518 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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